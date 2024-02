L'esercito ucraino dovrà evolversi ed essere pronto a modificare il modo in cui combatte le forze russe per vincere la guerra: lo ha detto oggi il nuovo comandante in capo delle forze armate di Kiev, Oleksandr Syrsky. "Solo i cambiamenti e il miglioramento continuo dei mezzi e dei metodi di guerra ci permetteranno di avere successo su questa strada", ha detto Syrsky nel suo primo commento pubblico da quando ha assunto l'incarico.