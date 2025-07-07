Mercoledì 8 Ottobre 2025

Albanese spacca anche la sinistra

Rosalba Carbutti
Albanese spacca anche la sinistra
'Nuovo attacco a nave nel Mar Rosso,2 feriti e 2 dispersi'

Una nave cargo è stata attaccata questa sera a largo delle coste dello Yemen, il secondo episodio in poco più di 24 ore nel Mar Rosso. Lo riporta Reuters online riferendo che due guardie di sicurezza a bordo sono rimaste ferite e altre due sono disperse.

La portarinfuse battente bandiera liberiana e di proprietà greca, Eternity C, è stata attaccata con droni marini e skiff al largo del porto di Hodeidah, scrive Reuters online citando la società Cosmoship Management. L'assalto giunge a poche ore dalla rivendicazione Houthi di aver colpito ieri la Magic Seas, anch'essa con bandiera liberiana e di proprietà greca.

