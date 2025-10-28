Martedì 28 Ottobre 2025

Carmine Pinto
28 ott 2025
Nuovi Usa raid contro le 'navi della droga', 14 morti

Hegseth: 'I narcos hanno ucciso più americani di Al Qaida'

Il Pentagono ha dichiarato di aver effettuato tre nuovi raid contro quattro navi sospettate di trasportare droga nell'Oceano Pacifico orientale, uccidendo 14 persone. "Il dipartimento ha trascorso oltre vent'anni a difendere altri Paesi", ha scritto Pete Hegseth in un post su X pubblicando video degli attacchi. "Ora, stiamo difendendo la nostra. Questi narcoterroristi hanno ucciso più americani di Al-Qaeda, e saranno trattati allo stesso modo. Li rintracceremo e li uccideremo", ha aggiunto.

