Giovedì 2 Ottobre 2025

Raffaele Bonanni
2 ott 2025
Nuovi scontri a Bologna, lacrimogeni verso manifestanti

Lacrimogeni e scontri in via Carracci a Bologna, dove si era spostata una parte del corteo di Usb e centri sociali diretto in stazione e che ha provato a raggiungere l'altra entrata dello scalo ferroviario. Qui il blocco era distante dall'ingresso da parte dei carabinieri, che hanno sparato i candelotti lacrimogeni e dall'altra parte gli attivisti hanno risposto con lanci di bottiglie e altri oggetti e poi anche con petardi e fuochi di artificio.

