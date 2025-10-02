Nuovi scontri a Bologna, lacrimogeni verso manifestanti

Lacrimogeni e scontri in via Carracci a Bologna, dove si era spostata una parte del corteo di Usb e centri sociali diretto in stazione e che ha provato a raggiungere l'altra entrata dello scalo ferroviario. Qui il blocco era distante dall'ingresso da parte dei carabinieri, che hanno sparato i candelotti lacrimogeni e dall'altra parte gli attivisti hanno risposto con lanci di bottiglie e altri oggetti e poi anche con petardi e fuochi di artificio.