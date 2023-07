Nuovi rialzi per la benzina, super a 1,869 euro al litro

Ancora movimenti al rialzo sulla rete carburanti. Con le quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi anche ieri in forte salita, si registrano oggi nuovi aumenti sui prezzi raccomandati di benzina e diesel. In base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 24 luglio, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,869 euro al litro (1,868 la rilevazione precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,862 e 1,880 euro/litro (no logo 1,857). Il prezzo medio praticato del diesel self resta a 1,717 euro/litro, con le compagnie tra 1,710 e 1,728 euro/litro (no logo 1,704). Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato rimane a 2,002 euro/litro, con gli impianti colorati con prezzi tra 1,950 e 2,064 euro/litro (no logo 1,910). La media del gasolio servito è 1,856 euro/litro (contro 1,855), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,810 e 1,914 euro/litro (no logo 1,758). I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,710 e 0,734 euro/litro (no logo 0,690). Infine, il prezzo medio del metano auto si colloca tra 1,397 e 1,480 (no logo 1,433).