Nuovi indizi a Monsummano Terme: possibili altre vittime degli omicidi

Nuovi indizi trovati nella perquisizione a casa di Vasile Frumuzache, a Monsummano Terme (Pistoia), fanno ipotizzare agli inquirenti di Prato che possano esserci altre vittime oltre ai due casi scoperti finora. Lo si apprende ai margini delle indagini sugli omicidi delle cittadine romene date per scomparse, Ana Maria Andrei e Denisa Maria Adas.

Gli investigatori pensano che le vittime potrebbero essere più di due proprio per questi nuovi segnali recepiti nel prosieguo delle indagini. Intanto domani mattina ci sarà udienza di convalida del 32enne sul decreto di fermo in carcere per omicidio e soppressione di cadavere.