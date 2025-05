Nuovi collegamenti Frecciarossa tra Italia, Germania e Austria entro il 2026

Nuovi collegamenti in Frecciarossa fra Italia, Germania e Austria grazie all'intesa fra Trenitalia (gruppo Fs), le ferrovie tedesche Deutsche Bahn (Db) e quelle austriache Öbb. Entro il 2026 saranno attivati i nuovi collegamenti transfrontalieri ad alta velocità Milano-Monaco di Baviera (6 ore e mezza) e Roma-Monaco di Baviera (8 ore e mezza). I servizi verranno gradualmente estesi verso Berlino e Napoli da dicembre 2028. Continua così, spiegano le Ferrovie, il progetto della cosiddetta "Metropolitana d'Europa" con il Frecciarossa, eccellenza dell'Alta Velocità prima in Italia e adesso in Europa.

L'annuncio è stato dato oggi a Monaco di Baviera da Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia; Michael Peterson, membro del consiglio di amministrazione per il Trasporto passeggeri a lunga distanza di Db; Sabine Stock, membro del consiglio di amministrazione per il Trasporto passeggeri a lunga distanza di Öbb. Apostolos Tzitzikostas, Commissario europeo per i trasporti sostenibili e il turismo, ha partecipato con un videomessaggio.