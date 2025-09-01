Nuove scosse di terremoto ai Campi Flegrei, due di magnitudo 2.8

Prosegue la nuova sequenza sismica in corso da ieri ai Campi Flegrei, in provincia di Napoli. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) dalla mezzanotte sono state registrate nella zona almeno 14 lievi scosse di terremoto, tra cui due di magnitudo 2.8 alle 00:33 e all'1:29 con epicentro vicino Pozzuoli. Ieri ai Campi Flegrei si sono avuti due terremoti di magnitudo 3.3, su un totale di 17 scosse.
Ultima oraNuove scosse di terremoto ai Campi Flegrei, due di magnitudo 2.8