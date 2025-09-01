Domenica 31 Agosto 2025

Venezia, la Mostra e Gaza

Agnese Pini
Venezia, la Mostra e Gaza
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Putin CinaIsraele GazaGlobal Sumud FlotillaHamilton LeclercPilato TarantinoLaila Hasanovic
Acquista il giornale
Ultima oraNuove scosse di terremoto ai Campi Flegrei, due di magnitudo 2.8
1 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Nuove scosse di terremoto ai Campi Flegrei, due di magnitudo 2.8

Nuove scosse di terremoto ai Campi Flegrei, due di magnitudo 2.8

Dalla mezzanotte almeno 14 gli eventi sismici nella zona

Dalla mezzanotte almeno 14 gli eventi sismici nella zona

Dalla mezzanotte almeno 14 gli eventi sismici nella zona

Prosegue la nuova sequenza sismica in corso da ieri ai Campi Flegrei, in provincia di Napoli. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) dalla mezzanotte sono state registrate nella zona almeno 14 lievi scosse di terremoto, tra cui due di magnitudo 2.8 alle 00:33 e all'1:29 con epicentro vicino Pozzuoli. Ieri ai Campi Flegrei si sono avuti due terremoti di magnitudo 3.3, su un totale di 17 scosse.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Campi FlegreiTerremoto