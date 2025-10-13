Nuove rivelazioni su Epstein, 'Andrea rischia il titolo di duca'

Il principe Andrea, caduto in disgrazia per il coinvolgimento nello scandalo sessuale del defunto faccendiere-pedofilo americano Jeffrey Epstein, rischia ora di perdere anche il titolo di duca di York dopo le ultime imbarazzanti rivelazioni sulla vicenda. Sono emersi infatti nel fine settimana nuovi dettagli nella ricostruzione dei legami fra il fratello di re Carlo III e il finanziere morto suicida in carcere. A partire da una email, spuntata fra i file resi pubblici negli Usa, scambiata fra Andrea ed Epstein nel febbraio 2011, tre mesi dopo rispetto al dicembre 2010, indicato dal principe come periodo in cui aveva interrotto ogni rapporto col faccendiere. Non solo, nel messaggio sotto accusa il reale è arrivato a scrivere "siamo insieme in questa faccenda", offrendo sostegno ad Epstein, al centro di una rete di sfruttamento della prostituzione, con molte vittime minorenni.

Come sottolineano i tabloid del Regno Unito, il principe potrebbe subire nuove conseguenze dopo che la famiglia reale britannica lo aveva privato dei titoli militari e di ogni ruolo di rappresentanza ufficiale. A partire dalla richiesta di privarlo pure del titolo di duca di York, che richiederebbe un intervento del Parlamento di Westminster. In questa direzione si sta muovendo una deputata laburista di York, Rachael Maskell, secondo cui la sua città non può più essere associata al nome della pecora nera dei Windsor.

"La tragedia è che le vittime soffrono ogni giorno e ogni volta che vengono fatte nuove rivelazioni su questa orrenda rete di abusi e su coloro che sono associati ad Epstein", ha detto Maskell. Un sondaggio condotto da YouGov quest'estate aveva rilevato che due terzi dei britannici erano favorevoli a privare Andrea dei suoi titoli rimanenti.