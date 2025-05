Nuove nomine al Ministero della Giustizia: De Michele al Dap, Di Domenico al Dog

Potrebbero presto arrivare le nuove nomine per il rinnovo dei vertici di vari dipartimenti del ministero della Giustizia, anche a seguito delle dimissioni di alcuni dirigenti. La scelta del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap) ricadrebbe - secondo quanto si apprende - su Stefano Carmine De Michele, attualmente in forza al Dipartimento organizzazione giudiziaria (Dog) come direttore generale delle risorse materiali e delle tecnologie del ministero della Giustizia. Ad occupare la poltrona di capo del Dog sarebbe invece Lina Di Domenico, attualmente facente funzione del Dap. Antonia Giammaria, attuale direttrice generale del Dipartimento affari generali, diventerebbe capo dello stesso Dag.