Nuove misure sulla violenza di genere, l'ok unanime della Camera

L'Aula della Camera ha dato un via libera all'unanimità alla proposta di legge che contiene un pacchetto di nuove misure contro la violenza di genere. Il provvedimento, firmato dal Ministro per le Pari Opportunità Eugenia Roccella, si inserisce nel solco normativo tracciato dal 'Codice rosso' e mira a tenere lontani stalker e violenti dalle potenziali vittime in presenza di "reati spia". È stato approvato a Montecitorio con 190 voti a favore e nessun contrario, ed ora passerà al Senato.