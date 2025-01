Nuove linee guida Cei: ammissione al seminario e orientamento alla vita celibataria

Per essere ammessi in seminario bisogna fin dall'inizio mostrare "l'orientamento alla vita celibataria". In quest'ottica non ci sarà uno sbarramento agli omosessuali in quanto tali ma a coloro che "praticano". E' quanto è previsto nelle nuove linee guida della Cei per l'ammissione ai seminari. "Nel processo formativo, quando si fa riferimento a tendenze omosessuali" è "opportuno non ridurre il discernimento solo a tale aspetto". "L'obiettivo della formazione del candidato al sacerdozio nell'ambito affettivo-sessuale è la capacità di accogliere come dono, di scegliere liberamente e vivere responsabilmente la castità nel celibato". Si ribadisce invece che "la Chiesa, pur rispettando profondamente le persone in questione, non può ammettere al Seminario e agli Ordini sacri coloro che praticano l'omosessualità".