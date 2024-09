Nuova esplosione in un negozio a Colonia, ferito passante

Una nuova esplosione ha sconvolto questa mattina presto il centro della città tedesca di Colonia, dopo che lunedì una detonazione aveva provocato un ferito in una una discoteca della città. Secondo la polizia citata dalla Bild, intorno alle 5 del mattino si è verificata un'esplosione in un negozio di abbigliamento nella Ehrenstrasse, a poche centinaia di metri dal Vanity Club colpito lunedì. Un passante di 40 anni è rimasto leggermente ferito ed è stato ascoltato come testimone. Secondo la Dpa, la polizia sta ancora cercando il sospettato. Se ci sia un collegamento tra i due casi è ora parte dell'indagine.