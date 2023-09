Nuova esplosione in Pakistan, 4 morti e 12 feriti in moschea

Una potente esplosione in una moschea durante la preghiera del venerdì (Jumma) ha provocato almeno 4 morti morti e 12 feriti nella provincia nordoccidentale di Khyber Pakhtunkhwa, in Pakistan. La prima esplosione è avvenuta all'ingresso della Doaba Police Line nel distretto Hangu, mentre una seconda si è verificata all'interno della moschea, localizzata nella stazione di polizia. L'ufficiale del Distretto di polizia di Hangu, Nisar Ahmed, ha confermato entrambe e segnalato che la seconda esplosione è avvenuta durante la preghiera del venerdì. Il tetto dell'edificio è crollato, intrappolando alcuni lavoratori sotto le macerie. Al momento dell'attacco fra le 60 e le 70 persone erano all'interno della moschea. La polizia ha avviato un'inchiesta per accertare la natura dell'attacco, mentre i soccorsi sono impegnati per estrarre dalle macerie i feriti e trasportarli in ospedale. Si tratta del secondo nella giornata segnata da un attentato suicida messo a segno da un uomo che si è fatto saltare in aria durante una processione religiosa nell'area di Mastung della provincia di Balochistan, uccidendo almeno 52 persone e ferendone circa 60. Nessun gruppo ha finora rivendicato gli attacchi, per i quali ha negato ogni coinvolgimento Tehrik-e-Taliban Pakistan (Ttp).