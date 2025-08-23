Martedì 19 Agosto 2025

È ora di sanzioni per Israele

Bruno Vespa
È ora di sanzioni per Israele
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Uragano ErinUcraina RussiaCorea del Nord UcrainaPiante velenosePensione a 64 anni
Acquista il giornale
Ultima oraNuova eruzione del vulcano Kilauea nelle isole Hawaii
23 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Nuova eruzione del vulcano Kilauea nelle isole Hawaii

Nuova eruzione del vulcano Kilauea nelle isole Hawaii

L'Usgs ha messo in guardia sui rischi per la salute

L'Usgs ha messo in guardia sui rischi per la salute

L'Usgs ha messo in guardia sui rischi per la salute

Il vulcano Kilauea, situato nell'arcipelago americano delle isole Hawaii, ha eruttato di nuovo dando spettacolo con imponenti getti di lava. Ad annunciarlo è stato l'Istituto geofisico statunitense Usgs, precisando su X che il magma fuoriuscito ha sgorgato dalla bocca settentrionale del vulcano per quasi 300 metri, mentre la bocca meridionale ha mostrato un'attività minore.

L'episodio eruttivo attuale, il trentunesimo da dicembre, è durato oltre 12 ore. L'istituto americano Usgs ha messo in guardia sui rischi per la salute legati alle emissioni di anidride solforosa.

Le colate laviche hanno coperto più del 75% del fondo del cratere. Il Kilauea è uno dei sei vulcani attivi delle Hawaii, insieme al Mauna Loa, il più grande del mondo.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata