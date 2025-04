Nuova emissione del Btp Italia: 7 anni con premio finale dell'1%

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze annuncia che da martedì 27 a venerdì 30 maggio 2025 si terrà una nuova emissione del Btp Italia, il titolo di Stato indicizzato al tasso di inflazione italiana pensato soprattutto per il risparmiatore individuale. Lo si legge in una nota. Il nuovo Btp Italia avrà una durata di 7 anni e un premio finale extra pari all'1% per coloro che acquistano il titolo all'emissione e lo detengono fino a scadenza, il 4 giugno 2032.