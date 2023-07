Nuoto: Mondiali, tedesca Beck prima nei 10 chilometri

La nuotatrice tedesca Leonie Beck, già campionessa europea nella distanza, ha conquistato a Fukuoka, in Giappone, il titolo mondiale nella 10 km in acque libere. Dopo più di due ore di sforzo, Beck, 26 anni, ha prodotto un'accelerazione negli ultimi cento metri superando nettamente l'australiana Chelsea Gubecka. La giovane americana Katie Grimes, 17 anni, ha conquistato il terzo posto, battendo al fotofinish l'olandese Sharon van Rouwendaal, campionessa del mondo in carica. I tre medagliati convalidano la loro qualificazione per i Giochi Olimpici di Parigi del prossimo anno.