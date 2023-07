Nuoto: Mondiali, Paltrinieri in finale negli 800 stile libero

Gregorio Paltrinieri accede alla finale degli 800 metri stile libero ai Mondiali di nuoto in corso a Fukuoka, in Giappone. Il vicecampione olimpico e primatista europeo ha nuotato in 7'44"89 e domani partirà dalla corsia uno. Il miglior tempo è stato dell'australiano Samuel Short (7'40"90), che ha preceduto il tunisino campione olimpico Ahmed Hafanoui (7'41"97) e il tedesco Luka Martens (7'42"04). In finale anche lo statunitense Bobby Fink, l'ucraino Mykhailo Romanchuk e il brasiliano Guillherme Pereira da Costa. Eliminato il tedesco Florian Wellbrock.