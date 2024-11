Nucleare: Iran, 'risponderemo alla risoluzione all'Aiea'

L'Iran risponderà "a tempo debito e in modo proporzionato" alla risoluzione, da parte dei Paesi europei e degli Usa, presentata al consiglio dei governatori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) che condanna la mancanza di cooperazione di Teheran sulla questione nucleare. Lo ha affermato il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, come riferisce Isna, durante una telefonata con il direttore dell'Aiea, Rafael Grossi, dove ha definito la risoluzione "non costruttiva" ma ha espresso determinazione a proseguire sulla strada della cooperazione con l'agenzia, evitando gli approcci conflittuali e non costruttivi.