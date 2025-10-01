Mercoledì 1 Ottobre 2025

Pd vince se detta temi e obiettivi

Pd vince se detta temi e obiettivi
Nubifragio nell'Agrigentino, donna dispersa

1 ott 2025
1 ott 2025
Nubifragio nell'Agrigentino, donna dispersa

Persone bloccate in casa a San Leone

Persone bloccate in casa a San Leone

Persone bloccate in casa a San Leone

Una donna risulta dispersa dopo un nubifragio a Favara nell'Agrigentino. La donna sarebbe stata travolta dall'acqua dopo essere scesa dalla propria auto rimasta impantanata. Alle ricerche partecipano i vigili del fuoco. La pioggia che si è abbattuta nell'Agrigentino ha trasformato le strade di Favara in fiumi in piena. Le ricerche della donna dispersa sono concentrate su un convogliatore di acque dove potrebbe essere stata trascinata. Strade allagate anche ad Agrigento e nella frazione di San Leone dove molte persone sono bloccate in casa.

