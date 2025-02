Nubifragi a Orbetello: Vigili del Fuoco in azione per soccorsi e recuperi

Attivate anche con mezzi anfibi dei vigili del fuoco, le operazioni di recupero, assistenza e soccorso a numerose persone ancora isolate nel territorio di Orbetello (Grosseto) dopo i nubifragi della notte scorsa. A causa degli allagamenti le strade non sono praticabili e le loro case in zone di aperta campagna non sono raggiungibili. Centinaia di ettari di campi coltivati sono ancora allagati tra Albinia, Orbetello e Capalbio dove le precipitazioni intense hanno fatto esondare canali e fossi poderali trascinando acqua e fango su terreni adibiti a cereali e ortaggi. Inondati magazzini e piani bassi delle abitazioni. Le operazioni sono nell'area di Albinia, Marsiliana, Parrina. Sul posto il vicesindaco Chiara Piccini e il delegato comunale alla Protezione Civile Roberto Berardi. La giunta comunale approva oggi uno stanziamento per opere di somma urgenza per 80.000 euro per interventi immediati.

Nei nubifragi di giovedì sera una tremenda grandinata ha colpito la zona sud di Orbetello, tra Ansedonia e Capalbio. Nella notte le strade fra Manciano, Orbetello, Capalbio e Sorano sono state vigilate da forze dell'ordine e volontari per vigilare sulla tenuta dei fiumi, come l'Albegna, e di fossi e torrenti in zone dove in passato gli eventi alluvionali hanno anche causato vittime. Chiuse la provinciale 101 e 102, e anche la Sp128 della Parrina nella zona intorno allo snodo stradale di località Barca del Grazi, tra Albinia e Marsiliana, nel comune di Orbetello. A Manciano (Grosseto) su attivazione dell'ufficio comunale di Protezione Civile, Squadre volontarie sono uscite per monitorare la Strada Regionale 74 da Sgrilla a Marsiliana a Vallerana. Frana sulla Panoramica dell'Argentario, strada interrotta in località Cala Grande. Allagata vicino a Capalbio la strada pedemontana Lago San Floriano. Nubifragio nel territorio di Manciano (Grosseto): sono piovuti in circa mezz'ora caduti quasi 40mm di pioggia ad una velocità tale che fossi e campi, già stracolmi dal giorno prima, sono esondati alluvionando le strade.