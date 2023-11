Novità sul ddl capitali a Savona, incoerenze

"Le uscite del disegno di legge sui capitali in Parlamento "non sono in linea con gli obiettivi che stiamo perseguendo", secondo il Presidente della Consob, Paolo Savona. "L'obiettivo principale è indirizzare il risparmio verso investimenti produttivi, in particolare in Borsa e sul mercato finanziario. Sono stati introdotti anche elementi di redistribuzione, equità sociale, altre istanze rispetto all'istanza principale che era quella di portare più risparmio allo sviluppo italiano", spiega Savona a margine di una lezione alla Camera. "Non è una critica, il Parlamento è libero di farlo - aggiunge - ma non era l'intento iniziale".