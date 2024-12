Novità e ritorni nei palinsesti Rai 2025: fiction e miniserie da Leopardi a Montecristo

Le fiction e le miniserie tv sono il piatto forte dell'offerta Rai, che continua tra novità e conferme ad essere sempre una garanzia per gli ascolti della prima serata. Il 2025 è ormai alle porte e, per quanto riguarda la programmazione, il nuovo anno si apre con una stagione ricca di novità e attesi ritorni, come annunciato per i palinsesti di Rai 1 e Rai 2. Da gennaio alla primavera, il pubblico potrà godere di un'offerta variegata che spazia tra storie coinvolgenti, biografie e intrattenimento.

Rai 1 dà il via al nuovo anno con "Leopardi - Il poeta dell'Infinito", una miniserie in due puntate dedicata al celebre poeta italiano. Diretta da Sergio Rubini e presentata alla Mostra del Cinema di Venezia, andrà in onda martedì 7 e mercoledì 8 gennaio, con un cast di alto livello che include Leonardo Maltese (Leopardi), Alessio Boni e Alessandro Preziosi e Giusy Buscemi. Il 9 torna la nuova stagione di A un Passo dal Cielo 8, ambientata in montagna: al fianco dei fratelli Manuela e Vincenzo Nappi - interpretati da Giusy Buscemi ed Enrico Ianniello - ritroviamo il misterioso Nathan (Marco Rossetti). Ad aiutarlo a scoprire le proprie origini potrebbe essere il ricercatore Stephen Anderssen (Raz Degan), trasferitosi a San Vito di Cadore con una squadra di scienziati per salvare un ghiacciaio.

Lunedì 13 gennaio arriva "Il conte di Montecristo", una co-produzione internazionale diretta dal premio Oscar Bille August, con Sam Claflin e Jeremy Irons tra i protagonisti. Presentata alla Festa del Cinema di Roma, questa nuova versione del classico promette grandi emozioni. Da domenica 12 Mina Settembre 3 ambientata a Napoli ispirata ai romanzi di Maurizo de Giovanni, con Serena Rossi nei panni di un'assistente sociale, con Giuseppe Zeno, Giorgio Pasotti, e l'arrivo di Luca Ward (6 puntate). Nel cast anche Maurisa Laurito nei panni di Zia Rosa.

Da Martedì 14 tornano con la seconda stagione e misteri dei protagonisti di Black Out - Vite sospese 2, con Alessandro Preziosi, quattro prime serate. Il 29 gennaio Elena Sofia Ricci tornerà protagonista con La farfalla impazzita.