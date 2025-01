Novembre 2024: Crescita nel settore industriale, calo nei servizi, secondo Istat

"A novembre 2024, al netto della stagionalità, si registra il secondo mese consecutivo di crescita congiunturale per il settore industriale, mentre torna a scendere il fatturato dei servizi". Lo afferma l'Istat diffondendo le stime sul fatturato di industria e servizi. "Il fatturato dell'industria, al netto dei fattori stagionali, aumenta in termini congiunturali dell'1,5% in valore e dello 0,6% in volume. Per il settore dei servizi, si osserva una diminuzione dell'1,5% in valore e dello 0,5% in volume". Ma su base tendenziale, il fatturato dell'industria, corretto, registra una flessione del 2,6% in valore e del 2,1% in volume.