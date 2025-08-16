Sabato 16 Agosto 2025

La lezione di Monaco 1938

Bruno Vespa
La lezione di Monaco 1938
Ultima oraNove palestinesi uccisi a un centro di distribuzione aiuti
16 ago 2025
Nove palestinesi uccisi a un centro di distribuzione aiuti

Nove civili palestinesi sono stati uccisi e altri sono rimasti feriti dal fuoco israeliano nella Striscia di Gaza settentrionale, secondo fonti locali riprese dall'agenzia palestinese Wafa.

Le fonti hanno riferito che le truppe israeliane hanno aperto il fuoco con mitragliatrici contro gli operatori umanitari in un'area di distribuzione nella Striscia di Gaza settentrionale. Dall'alba di oggi - riporta Al Jazeera - sono stati uccisi in tutta la Striscia di Gaza 25 palestinesi, tra i quali 12 ai centri per la distribuzione degli aiuti.

