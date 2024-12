Notre-Dame de Paris celebra il Natale: prime messe dopo l'incendio del 2019

Molti fedeli sono accorsi oggi per assistere alle tradizionali messe della Natività a Notre-Dame de Paris, che celebra il Natale per la prima volta dopo l'incendio del 2019. Per questa celebrazione, sotto le volte pulite di questa cattedrale capolavoro dell'architettura gotica francese, vecchia di più di 860 anni, sono previste diverse funzioni prima della tradizionale Messa di Mezzanotte. Molti i fedeli, ma anche i turisti e i curiosi provenienti da tutta la Francia e anche dall'estero.

Il sito Notre-Dame consiglia di arrivare 30 minuti prima dell'orario delle celebrazioni, "tenendo presente che le code possono essere lunghe, con il rischio di non poter accedere alla cattedrale".