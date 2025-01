Notre-Dame de Paris: 860.000 visitatori dalla riapertura dopo i restauri

Sono già 860.000 le persone accolte nella cattedrale Notre-Dame de Paris dal giorno della riapertura al grande pubblico, il 16 dicembre, secondo quanto riferito dalla responsabile delle visite, Sybille Bellamy-Brown. Dal 16 dicembre, la cattedrale ha accolto ''29.000 persone al giorno, un dato che può salire fino a 35.000 per le aperture notturne del giovedì", ha spiegato la responsabile nel corso di una conferenza stampa a Parigi, tracciando un parallelo con il vicino Museo del Louvre, il più grande al mondo, che accoglie circa 30.000 visitatori al giorno.

Dopo cinque anni di restauri seguiti al devastante incendio del 15 aprile 2019, Notre-Dame de Paris ha riaperto ufficialmente nel fine settimana del 7 e 8 dicembre 2024, in presenza dell'arcivescovo, Laurent Ulrich e dei leader provenienti da tutto il mondo, tra cui il presidente, Sergio Mattarella e la premier, Giorgia Meloni. Per la riapertura al grande pubblico si è dovuto attendere una settimana, il 16 dicembre, quando la cattedrale è stata presa d'assalto da parigini e turisti durante le feste di Natale.

Bellamy-Brown ha sottolineato che ''tutti hanno la possibilità di entrare liberamente nella cattedrale'', in modo assolutamente gratuito e con la possibilità di prenotare in anticipo. Da ieri, la Grande Dama di Parigi è anche aperta ai pellegrinaggi per ''gruppi iscritti in anticipo". La cattedrale dispone, tra l'altro, di un'app in lingua inglese, francese e spagnolo. Nuove versioni in italiano, portoghese e cinese mandarino dovrebbero essere disponibili ''entro l'estate''.