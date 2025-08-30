Sabato 30 Agosto 2025

Ultima oraNorvegia, voragine su autostrada E6, soccorritori in azione
30 ago 2025
Norvegia, voragine su autostrada E6, soccorritori in azione

Si è aperta una voragine nell'autostrada E6 in Norvegia ed è in corso una impegnativa operazione di soccorso. Il crollo è avvenuto nel comune di Levanger, poco a nord di Trondheim, che ha colpito entrambe le carreggiate della E6 e il binario ferroviario.

E' tuttora al lavoro una squadra di soccorritori che cerca almeno una persona che sarebbe stata inghiottita dalla voragine. Un altro conducente è riuscito a uscire dall'auto che è finita in acqua: è stato salvato e portato a terra. Ora si trova all'ospedale di Levanger senza ferite gravi" ha dichiarato il responsabile delle operazioni di soccorso Terje Bolås, intervistato dall'emittente di servizio pubblico norvegese, Nrk. Ora proseguono le ricerche per accertare che non vi siano altre persone coinvolte nell'incidente.

