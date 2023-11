Norma sulle pensioni di medici e altri, Sbarra dice 'via'

Il Segretario Generale della Cisl, Luigi Sbarra, ha rimarcato a Coffee Break su La7 che "è sbagliata la stretta sulle pensioni. Il governo farebbe bene a ritirare dalla manovra l'articolo 33, che restringe aliquote e rendimenti per i futuri trattamenti pensionistici di medici, infermieri, personale degli enti locali, maestre d'asilo, ufficiali giudiziari. E' sbagliata anche la stretta ulteriore su Ape sociale e Opzione donna". Sbarra ha aggiunto che la norma "va cambiata per tutti i lavoratori coinvolti, non solo per i medici, perché è sbagliato modificare le aspettative in corsa".