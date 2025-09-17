Mercoledì 17 Settembre 2025

Mercoledì 17 Settembre 2025

Pier Francesco De Robertis
Tutti tirano la giacchetta
17 set 2025
Nordio sul caso Almasri, c'è connessione evidente con Bartolozzi

"Nel testo del Tribunale dei ministri c'è il nesso teleologico"

"Nel testo del Tribunale dei ministri c'è il nesso teleologico"

"Nel testo del Tribunale dei ministri c'è il nesso teleologico"

"Nel testo del Tribunale dei ministri c'è quello che si chiama un nesso teleologico tra quello che avrebbe fatto la capo gabinetto e quanto fatto dal ministro, ossia quando si commette un reato per occultarne un altro. Quindi la connessione è evidente". Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio, in Transatlantico a Montecitorio, rispondendo a chi gli domandava se sia giusto sollevare il conflitto di attribuzione da parte della Camera nei confronti dell'autorità giudiziaria rispetto alla mancata trasmissione degli atti relativi a Giusi Bartolozzi sul caso Almasri.

