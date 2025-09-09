Nordio, 'sono sempre stato informato da Bartolozzi su Almasri'

"Esprimo la mia piena e incondizionata solidarietà al mio Capo di Gabinetto. La dottoressa Giusi Bartolozzi, infatti, ha sempre agito nella massima correttezza e lealtà, informandomi tempestivamente ed esaurientemente delle varie fasi della vicenda Almasri e di tutti gli aspetti ad essa relativi. Sulla base di questi ho fondato le mie valutazioni". Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, commentando la notizia dell'iscrizione di Giusi Bartolozzi nel registro degli indagati da parte della procura di Roma.