Mercoledì 29 Ottobre 2025

Raffaele Marmo
Profeti di sventura
Ultima ora
Nordio, in Aula solita litania petulante su riforma giustizia
29 ott 2025
Il ministro lasciando il Senato dopo la scelta di non replicare

"Aspettiamo domani le dichiarazioni di voto e la conclusione. Avevo già dato risposte preventive in varie interviste, visto che le osservazioni di oggi sono state la solita litania petulante". Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, lasciando il Senato dopo la discussione sulla riforma della giustizia in Aula su cui ha deciso di non replicare. "Non vedo che cosa avrei potuto dire di nuovo. In compenso Balboni ha fatto un'eccellente replica come relatore", ha aggiunto.

