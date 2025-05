"Per il processo civile l'opera di digitalizzazione è stata completata. Più ardua è quella penale, perché costruire dei programmi conformi alla varietà delle procedure non è stato facile. Ma entro l'anno completeremo la digitalizzazione di tutto il primo grado di giudizio". Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, parlando alla cerimonia per l'anniversario della strage di Capaci, in corso a Palermo.