La madre di tutte le battaglie
David Allegranti
La madre di tutte le battaglie
30 ott 2025
30 ott 2025
Nordio, 'Corte Conti? Stop a compiti politici a magistrati'

'Il problema andrà affrontato con animo freddo e pacato'

'Il problema andrà affrontato con animo freddo e pacato'

'Il problema andrà affrontato con animo freddo e pacato'

"In Italia, ma anche in altri Paesi, assistiamo ad un processo di 'giurisdizionalizzazione', ovvero di attribuzione alla magistratura di compiti e censure tipiche della politica. È un problema che andrà risolto con animo freddo e pacato, un problema serio che non riguarda soltanto l'Italia". Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio a SkyTg24, rispondendo in merito alla pronuncia della Corte di Conti sul progetto del Ponte dello Stretto. Nordio ha comunque specificato di non voler entrare nel merito della decisione dei magistrati.

