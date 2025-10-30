"In Italia, ma anche in altri Paesi, assistiamo ad un processo di 'giurisdizionalizzazione', ovvero di attribuzione alla magistratura di compiti e censure tipiche della politica. È un problema che andrà risolto con animo freddo e pacato, un problema serio che non riguarda soltanto l'Italia". Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio a SkyTg24, rispondendo in merito alla pronuncia della Corte di Conti sul progetto del Ponte dello Stretto. Nordio ha comunque specificato di non voler entrare nel merito della decisione dei magistrati.
Nordio, 'Corte Conti? Stop a compiti politici a magistrati'