Nordio, azioni Bartolozzi esecutive dei miei ordini

Giovedì 7 Agosto 2025

I sogni di Cartier in mostra
7 ago 2025
"Me ne assumo la responsabilità politica e giuridica"

"Dopo una continua, pubblica e ininterrotta diffusione di notizie sul ruolo della mia capogabinetto, dottoressa Giusi Bartolozzi, ho letto la motivazione del tribunale dei ministri e le illazioni che ne hanno tratto alcuni giornali. Come la presidente Meloni ha ritenuto surreale che i suoi ministri abbiano agito senza il suo consenso, così anch'io ritengo puerile ipotizzare che il mio capo di gabinetto abbia agito in autonomia. Ribadisco che tutte, assolutamente tutte le sue azioni sono state esecutive dei miei ordini, di cui ovviamente mi assumo la responsabilità politica e giuridica". Così in una nota il ministro della Giustizia Carlo Nordio a proposito del presunto ruolo della sua capo di gabinetto nel caso Almasri.

