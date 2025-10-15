Nord Stream, annullata consegna di Kuznietsov a Germania

La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la decisione con cui la Corte d'appello aveva disposto la consegna alla Germania di Serhii Kuznietsov, l'ex capitano dell'esercito ucraino arrestato su mandato europeo nel Riminese il 21 agosto, con l'accusa di aver sabotato nel settembre 2022 i gasdotti Nord Stream 1 e 2. Il caso dovrà essere rivalutato da un nuovo collegio. In udienza la Procura generale ha chiesto l'accoglimento di uno dei motivi del ricorso della difesa, avvocato Nicola Canestrini, sull'erronea qualificazione giuridica dei fatti nel mandato di arresto europeo.