Non è nel mio DNA, Insinna sfida se stesso su La7

Flavio Insinna, rispondendo a domande sul suo futuro artistico dopo l'addio a L'eredità, passata a Pino Insegno, ha dichiarato: "Rincorrere le cose non è nel mio DNA. Seguiremo quindi progetti di fiction: per me più del contratto, conta una stretta di mano". L'attore ha poi aggiunto che a gennaio sarà impegnato nel teatro con Gente di facili costumi diretto da Luca Manfredi. Insinna è protagonista di La stoccata vincente, il film tv di Nicola Campiotti, in onda su Rai 1 in prima serata il 24/9, che racconta la storia dello schermidore Paolo Pizzo (Alessio Vassallo), due volte campione del mondo e medaglia d'argento a squadre alle Olimpiadi nel 2016. Nel cast anche Elena Funari, Mario Ermito e Maciej Robiakiewicz. Il film è tratto dal libro omonimo scritto da Pizzo con Maurizio Nicita, edito da Sperling & Kupfer nel 2016 e appena ripubblicato. Insinna interpreta Piero Pizzo, padre e primo insegnante e coach di vita per Paolo, interpretato da Samuele Carrino a 13 anni, che deve affrontare un'operazione per un tumore al cervello.