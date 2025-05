"Non è irragionevole il divieto di Pma per la donna single"

"Non è irragionevole né sproporzionata la legge che non consente alla donna singola di accedere alla procreazione medicalmente assistita (Pma)". È quanto si legge nella sentenza depositata oggi, con cui la Corte costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale che erano state sollevate sulla legge che non consente alla donna singola di accedere alla Pma. Per la Corte è anche nell'interesse dei futuri nati che il legislatore ha ritenuto "di non avallare un progetto genitoriale che conduce al concepimento di un figlio in un contesto che, almeno a priori, esclude la figura del padre".