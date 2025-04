Nomine Cdp: Scornajenchi guida Snam, Zehentner presidente

Arrivano le liste di Cdp per le nomine nelle società partecipate da Snam a Fincantieri. Per Snam arriva alla guida Agostino Scornajenchi e come presidente Alessandro Zehentner. Confermati i vertici di Italgas con Paolo Gallo (mentre Paolo Ciocca arriva come presidente da Open Fiber dove ricopriva lo stesso incarico), e di Fincantieri, con Pierroberto Folgiero e Biagio Mazzotta. A Trevi finanziaria industriale vengono indicati Antonio Maria Rinaldi come presidente e Giuseppe Caselli in testa alla lista per il ruolo di a.d.