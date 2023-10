Nokia, utile trimestrale in calo, 14mila esuberi annunciati

Nokia si aspettava un terzo trimestre difficile e le vendite nette sono calate del 20% a 4,98 miliardi (-15% a cambi costanti) e l'utile è crollato del 69% a 133 milioni di euro. Il free cash flow è negativo per 0,4 miliardi di euro con un saldo di cassa netto di 3 miliardi di euro, ma prevede che i problemi di capitale circolante si attenueranno a partire dal quarto trimestre. L'azienda ha quindi annunciato una stretta e un cambiamento nel modello operativo, con un taglio di 14 mila posti per ridurre i costi con un obiettivo di risparmio sui costi lordi compreso tra 800 e 1.200 milioni di euro entro il 2026. Il programma dovrebbe portare a un numero di dipendenti compreso tra 72.000 e 77.000 rispetto agli 86.000 attuali. Nokia continua a prevedere vendite nette per l'intero anno 2023 comprese tra 23,2 e 24,6 miliardi di euro.