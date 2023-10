Noboa forma squadra in Ecuador, spazio a imprenditori

Una imprenditrice edilizia, un esportatore di banane, un'avvocatessa e il suo stratega elettorale: inizia a delinearsi la squadra di governo del presidente eletto dell'Ecuador, Daniel Noboa, che guiderà il Paese da dicembre di quest'anno a maggio 2025. Gabriela Sommerfeld, che ha fatto successo nel settore alberghiero, nell'aviazione e nel campo immobiliare, dovrebbe guidare il ministero degli Affari esteri e della Mobilità umana. La donna d'affari presto inaugurerà a Quito un edificio di 18 piani con un focus ambientale e tecnologico. In precedenza ha gestito la compagnia aerea AeroGal, poi incorporata da Avianca. Sommerfeld è stata anche membro della Fondazione Charles Darwin alle Galapagos e ha partecipato alle trattative per la protezione dell'area naturale di Yasuní. Un'altra donna, Sonsoles García, avvocato specializzata in commercio estero, potrebbe invece diventare la titolare del ministero della Produzione e del Commercio estero. La giovane presiede la Commissione per il commercio estero, le dogane e la politica di investimento della Camera di commercio internazionale dell'Ecuador. Lo stratega politico e della comunicazione Ivan Carmigniani dovrebbe ricoprire il ruolo di capo della segreteria alla Comunicazione della Presidenza. Carmigniani ha partecipato alla campagna di Noboa e prima ancora del padre, Alvaro Noboa, magnate delle banane e cinque volte candidato alla presidenza. Ivan Wong, vice ministro dell'Agricoltura durante il governo di Rafael Correa e grande esportatore di banane, è infine il nome più probabile per il ministero dell'Agricoltura. Attualmente è vicepresidente del consiglio di amministrazione dell'Associazione degli esportatori di banane dell'Ecuador, una delle attività chiave del Paese.