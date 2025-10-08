Nobel per la Chimica a Kanegawa, Robson e Yaghi

Il Nobel per la Chimica 2025 è stato assegnato a Susumu Kanegawa, Richard Robson e Omar Yaghi per avere aperto la strada alla chimica che ha portato a ottenere nuovi materiali. In particolare è stata premiata la scoperta delle strutture strutture metallo-organiche, ossia strutture molecolari caratterizzate da ampi spazi attraverso i quali possono fluire gas e altre sostanze chimiche. Si è è dato così il via alla realizzazione di nuovi materiali porosi che possono avere una funzione cruciale nell'affrontare molte sfide attuali, come la lotta alla desertificazione, con la possibilità di estrarre acqua dall'aria del deserto, oppure per la decarbonizzazione perchè permettono di catturare l'anidride carbonica, o ancora per immagazzinare gas tossici e infine per catalizzare reazioni chimiche.