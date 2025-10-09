Nobel Letteratura 2025 a Lazlo Krasznahorkai

È lo scrittore ungherese Lazlo Krasznahorkai a vincere il premio Nobel per la Letteratura 2025, ''per la sua opera avvincente e visionaria che, nel mezzo del terrore apocalittico, riafferma il potere dell'arte'', si legge nella motivazione dell'Accademia di Svezia che assegna il premio.

László Krasznahorkai è nato a Gyula, in Ungheria, nel 1954. Autore di romanzi e raccolte di racconti, nel 2015 ha vinto l'International Man Booker Prize. E' stato Bompiani ha pubblicato Satantango (finalista al Premio Gregor Von Rezzori e al Premio Strega Europeo 2017), Melancolia della resistenza, Il Ritorno del Barone Wenckheim (vincitore del National Book Award for Translated Literature nel 2019), Guerra e guerra e Seiobo è discesa quaggiù.

Krasznahorkai ha scritto di mondi di brutalita' e bellezza, dove non c'e' salvezza e poca speranza e ha riflettuto a lungo sul male. Considerato uno dei maggiori scrittori ungheresi viventi, e' arrivato alla conclusione che a vincere e' "la forza irresistibile della debolezza della gentilezza".