Nobel Letteratura 2023 a Jon Fosse

Il Premio Nobel per la Letteratura 2023 va a Jon Fosse. Il Premio Nobel per la letteratura 2023 viene assegnato all'autore norvegese Jon Fosse, "per le sue opere teatrali e la prosa innovativa che danno voce all'indicibile". La sua immensa opera scritta in norvegese Nynorsk e che abbraccia una varietà di generi è costituita da una vasta gamma di opere teatrali, romanzi, raccolte di poesie, saggi, libri per bambini e traduzioni. Sebbene oggi sia uno dei drammaturghi più rappresentati al mondo, è diventato sempre più riconosciuto anche per la sua prosa.