14 ott 2025
Nobel Krasznahorkai abbandona scrittura, ultimo libro 2026

Uscirà da Bompiani dopo Panino non c'è più, ma tutto in ristampa

Un nuovo romanzo di László Krasznahorkai, premio Nobel per la Letteratura 2025, sarà pubblicato in Italia da Bompiani l'anno prossimo, e potrebbe trattarsi dell'ultima opera dello scrittore ungherese, che ha parlato di un suo "commiato dalla scrittura": lo ha annunciato oggi Andrea Giunti, amministratore delegato del gruppo Giunti Editore, incontrando la stampa a Firenze, e annunciando che è in corso la ristampa dei precedenti romanzi dell'autore.

Sempre nel 2026 Bompiani pubblicherà un altro romanzo di Krasznahorkai, 'Panino non c'è più'. Mentre già dallo scorso weekend, dopo l'annuncio del Nobel e il conseguente boom di richieste da parte di librerie e distributori, la casa editrice ha cominciato a ristampare a pieno ritmo l'intero catalogo italiano dello scrittore: Bompiani pubblica le sue opere dal 2016 e il catalogo oggi comprendente sei titoli, da 'Satantango' a 'Guerra e guerra', da 'Melancolia della resistenza' a 'Il ritorno del Barone Wenckheim'.

"Non è un'autore facile, è uno scrittore complesso per lettori forti - ha spiegato Andrea Giunti - ma è un gigante letterario, un Kafka post-sovietico con la tenerezza di Charlie Chaplin. I suoi personaggi vivono in realtà disumanizzanti ma conservano sempre una dimensione buffa, poetica, e profondamente umana"

