Lunedì 6 Ottobre 2025

Il Pd allontana i centristi

Raffaele Marmo
Il Pd allontana i centristi
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Pensioni manovra 2026Strage 7 ottobreFrancia nel caosRisultati elezioni Calabria
Acquista il giornale
Ultima oraNobel della Fisica a Clarke, Devoret e Martinis
7 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Nobel della Fisica a Clarke, Devoret e Martinis

Nobel della Fisica a Clarke, Devoret e Martinis

Per il loro contributo alla meccanica quantistica

Per il loro contributo alla meccanica quantistica

Per il loro contributo alla meccanica quantistica

Il Nobel per la Fisica 2025 è stato assegnato agli americani John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis per il loro fondamentale contributo alla meccanica quantistica.

Clarke, Devoret e Martinis hanno avuto il merito di dimostrare la possibilità di riprodurre in un sistema abbastanza grande da stare nel palmo di una mano il comportamento bizzarro della materia nel mondo infinitamente piccolo, interpretato dalle leggi della meccanica quantistica.

In particolare hanno realizzato un sistema elettrico superconduttore in grado di passare da uno stato all'altro utilizzando l'effetto tunnel, come se attraversasse un muro. Hanno anche dimostrato che il sistema da loro realizzato assorbe ed emette energia in dosi di dimensioni specifiche, proprio come previsto dalla meccanica quantistica.

Gli esperimenti dei tre fisici sono stati fondamentali per comprendere la meccanica quantistica con prove misurabili.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata