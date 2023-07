No Tav incappucciati attaccano il cantiere di San Didero

Un gruppo di incappucciati, appartenenti all'ala più oltranzista del movimento No Tav, sta attaccando il cantiere a San Didero (Torino), in Val di Susa. Gli antagonisti, circa una cinquantina, hanno lanciato molotov, petardi, bombe carta e sassi contro le forze dell'ordine che hanno risposto con i lacrimogeni. In località Baraccone con un argano hanno agganciato il cancello principale e stanno cercando di tirarlo giù. L'attacco sta avvenendo in più punti. Anche a Chiomonte, dov'è presente l'altro cantiere in Val Clarea, un gruppo ha iniziato a travisarsi.