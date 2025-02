Nintendo rivede le stime: vendite Switch in calo, attesa per il nuovo modello

Il ridimensionamento delle vendite della console Switch - in attesa dell'introduzione del nuovo modello, pesa sui risultati della Nintendo, costretta a rivedere le stime su profitti e fatturato per l'anno fiscale che si conclude a fine marzo. L'azienda nipponica dei videogiochi prevede un utile netto a 270 miliardi di yen (1,68 miliardi di euro) rispetto alla precedente proiezione di 300 miliardi di yen, e ricavi di 1.190 miliardi di yen, in calo dai 1.280 miliardi di yen, a fronte della contrazione della domanda, sia per la principale console Switch, all'ottavo mese di vita, che i relativi software, ad eccezione della popolare serie Mario Party.

Nello specifico, le vendite della Switch, lanciata nel 2017, sono crollate del 30,6% a 9,54 milioni di unità nei nove mesi fino a dicembre, con gli analisti che stimano adesso un risultato annuale di 11 milioni di unità, dai 12,5 milioni precedentemente previsti. A gennaio l'azienda con sede a Kyoto, ha presentato in anteprima il suo nuovo modello, la Nintendo Switch 2, e ulteriori dettagli dovrebbero essere annunciati ad aprile.