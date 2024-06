Nigeria: attacchi suicidi nel nord-est, almeno 18 morti

Almeno 18 persone sono state uccise e 19 sono rimaste ferite in diversi attentati suicidi avvenuti ieri nella città di Gwoza, nello stato di Borno, nel nord-est della Nigeria: lo hanno reso noto i servizi di emergenza locali. In uno degli attacchi, durante un matrimonio, ha affermato polizia, sono morte almeno 6 persone. Gli attacchi, che non sono stati ancora rivendicati, ricordano il modus operandi del movimento Boko Haram, molto radicato in questa regione della Nigeria al confine con il Camerun.