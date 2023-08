Niger: via il personale non essenziale dell'ambasciata Usa

Washington ha ordinato la partenza del personale non essenziale dell'ambasciata degli Stati Uniti a Niamey, capitale del Niger: lo ha reso noto il Dipartimento di Stato americano. La decisione è stata presa in seguito al colpo di Stato militare contro il presidente nigerino Mohamed Bazoum, ha annunciato il Dipartimento di Stato in un comunicato. "A causa di questi sviluppi, il Dipartimento di Stato ha ordinato la partenza dei dipendenti governativi non essenziali e delle loro famiglie dall'ambasciata", si legge nella nota pubblicata sul sito web del Dipartimento mercoledì sera.